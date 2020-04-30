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Жестокое убийство ребенка в Харькове: задержанной грозит пожизненное заключение

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 14:58
Жестокое убийство ребенка в Харькове: задержанной грозит пожизненное заключение
Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Полиция открыла дело по факту умышленного убийства малолетнего ребенка

Женщине, которую задержали по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, полиция открыла дело по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

"Ей грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Харькове на улице Полтавский шлях нашли обнаженную женщину, которая одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Позже стало известно, что это была ее 13-летняя дочь.

РБК-Украина писало сегодня еще об одном деле. Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному лицу в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В этом году в Киеве произошло покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, тогда погиб его малолетний сын.

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