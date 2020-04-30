Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури

Поліція Харкова розслідує жорстоке вбивство дитини, затримана мати дівчинки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях знаходиться оголена жінка у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому знаходилась відрізана голова дитини.

Пізніше від мешканця села Подвірки надійшло повідомлення, що він виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. У будинку чоловік мешкає разом зі своєю сестрою та її донькою. Жінку було затримано.

За вказаним фактом слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури. Зараз триває огляд місця події.

Нагадаємо, підозрюваним у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинула його дитина, загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Також повідомлялось, що справу про вбивство сина депутата Соболєва можуть перекваліфікувати.