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Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи, - Зеленський

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 22:42
Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Нанести ракетний удар по торговому центру в Кременчуці могли лише абсолютно відморожені терористи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Сьогоднішній російський удар по торговому центру в Кременчуці - це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговий центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі осіб. На щастя, наскільки відомо до цього часу, багато хто встиг вийти, але всередині ще залишалися працівники і частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - зазначив Зеленський.

За його словами, це не було помилковим влучанням ракети, це був прорахований російський удар.

Нагадаємо, сьогодні російська авіація завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, на даний момент відомо про щонайменше 13 загиблих та близько 50 постраждалих мирних жителів.

В Офісі президента вважають, що цей удар ознаменував початок фази ракетного терору у війні Росії проти України.

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