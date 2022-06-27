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Росія повинна відповісти. У Франції відреагували на ракетний удар по Кременчуку

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 23:10
Росія повинна відповісти. У Франції відреагували на ракетний удар по Кременчуку Фото: Катрін Колонна, глава МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Франція засуджує запуск російської ракети, яка влучила у ТЦ Кременчука. За ці дії Росії доведеться відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Франції Катрін Колонну.

Вона зазанчила, що без розбору бомбардуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні, Росія продовжує "жахливі порушення міжнародного гуманітарного права".

"За ці дії Росії доведеться відповідати. Франція підтримує боротьбу з безкарністю в Україні", - підкреслила глава МЗС Франції.

Нагадаємо, кількість загиблих у Кременчуці зросла до 13. Також відомо про більше 50 поранених.

Президент України відреагував на ракетний удар по ТРЦ, назвавши росіян відмороженими.

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