Под ударом Киев, Запорожье и не только: все об атаке РФ, которая длилась полсуток
Россия в ночь на 1 июня нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под ударом были ряд регионов, в том числе и Киев.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях российской атаки.
Чем атаковала РФ
Еще с вечера 31 мая стало известно, что россияне запустили по Украине дроны. Первое сообщение Воздушных сил о движении дронов появилось после 21:00.
Российские беспилотники залетали в Украину волнами с разных направлений. Также, как известно, враг запускал баллистические и крылатые ракеты.
Воздушные силы ВСУ объявили отбой угрозы ударных БпЛА только в 11:16. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.
Киев
Россия в ночь на 1 июня атаковала Киев дронами и ракетами. Воздушные силы и мониторинговые группы писали о движении скоростных целей в направлении столицы.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 01:43, а отбой - в 11:15. То есть тревога в столице длилась девять с половиной часов.
Оккупанты выпускали в направлении Киева несколько групп беспилотников. Ночью и утром в столице Украины несколько раз раздавались взрывы из-за работы ПВО.
Киевская область
Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что ночью враг совершил массированную атаку на Киевскую область, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты.
По его словам, есть сбитые цели, Силам беспилотных систем удалось перехватить 15 вражеских дронов.
Фото: РФ массированно атаковала Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
Однако в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.
Запорожье
Россияне терроризировали Запорожскую область всю ночь. Под утро глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара было частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории.
По словам Федорова, враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".
По состоянию на утро известно, что в Запорожье повреждены три многоквартирных дома, 29 частных домов, а также 10 нежилых зданий. В результате атаки пострадали три человека.
Фото: в Запорожье трое пострадавших из-за атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Одесская область
Россияне также атаковали дронами Белгород-Днестровский район Одесской области.
Местные власти сообщили, что в результате удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.
Фото: Одесскую область атаковали дроны РФ (t.me/odeskaODA)
Харьковская область
Как сообщали ГСЧС и Харьковская ОВА, сегодня утром Харьковская область была под массированной атакой российских беспилотников.
В Лозовой пострадала 45-летняя женщина (острая реакция на стресс) из-за удара по учебному заведению, где горела кровля. Повреждены и соседние дома.
В Великом Бурлуке и Изюме российские дроны вызвали разрушения и пожары админзданий и складов. В Балаклее повреждены частные дома и авто, был небольшой пожар.
Фото: Харьковская область была под ударом беспилотников (t.me/dsns_telegram)
Кировоградская область
Под атакой вражеских дронов была и Кировоградская область. В одной из громад Голованевского района повреждены 16 частных домовладений. Повреждены кровли и заборы, выбиты окна, двери.
По данным Кировоградской ОВА, пострадавших нет.
Массированные обстрелы Украины
Напомним, в минувшие выходные, ночью 25 мая, РФ массированного ударила по Украине, выпустив 298 беспилотников и 69 ракет различного типа. Силы противовоздушной обороны уничтожили 45 ракет и обезвредили 266 дронов.
Тогда под ударом врага были 13 регионов Украины, в том числе и Киев. В результате атаки погибли более 10 человек, еще десятки украинцев получили ранения. Среди жертв - трое детей из Житомирской области.
Также накануне, ночью 24 мая, россияне массированно атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами.
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