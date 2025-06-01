РФ ночью запустила по Украине рекордные почти 500 дронов и атаковала ракетами

Россия установила новый рекорд по количеству выпущенных по Украине дронов. В ночь на 1 июня оккупанты запустили 472 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Напомним, предыдущий рекорд по количеству дронов был 26 мая. Тогда РФ выпустила по Украине 355 беспилотников различных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 18 локациях.

Противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения. А именно: 210 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов), три крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К" на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 - сбиты огневыми средствами поражения, 172 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

Массированный обстрел Украины

Россия в ночь на 1 июня нанесла очередной комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.

Под ударом были Киев и область, Запорожье, Одесская, Житомирская, Харьковская области. В результате атаки врага есть разрушения и пострадавшие.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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