После удара РФ по Запорожью количество раненых возросло: что известно

В результате удара РФ по Запорожью количество раненых возросло. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Напомним, российские войска обстреляли Запорожье 1 июня. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

По данным, обоим пострадавшим оказали необходимую помощь. Они получили легкие повреждения и отказались от госпитализации.

Как сообщили в областной военной администрации, к медикам обратились еще двое местных жителей - 46-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до трех.

Атака РФ на Запорожье

Российская Федерация сегодня ночью массированно атаковала Запорожье "Шахедами". Есть разрушения в частном секторе и критической инфраструктуре.

Россияне ударили по частной застройке города. Был изуродован дом и пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания.

Мы писали, что вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Воздушные силы предупреждали о движении дронов в восточных, центральных и северных областях.

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