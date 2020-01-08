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Жертвами ракетного обстрілу бази США в Іраку стали 80 людей, - Reuters

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 08:54
Жертвами ракетного обстрілу бази США в Іраку стали 80 людей, - Reuters
Фото: американські війська в Іраку (twitter/evankokkinos97)

По військовій базі США випустили ракети

В результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 7 січня, загинули 80 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними державних іранських ЗМІ, на які посилається видання, жертвами ракетного обстрілу військової бази Сполучених Штатів стали щонайменше 80 "американських терористів". У Тегерані стверджують, що жодну ракету не було перехоплено.

Крім того, іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей у регіоні, по яким буде завдано удар, якщо Вашингтон здійснить які-небудь заходи у відповідь.

Нагадаємо, що вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетний удар. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. Тоді про жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляли.

Також РБК-Україна писало, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду у Білому домі з радниками з бепеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

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