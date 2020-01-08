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Опубліковано відео ракетного обстрілу військових США в Іраку

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 03:50
Опубліковано відео ракетного обстрілу військових США в Іраку
Ілюстративне фото (GettyImages)

Обстріл проводився ввечері, тому снаряди в небі чітко видно

Іранські засоби масової інформації опублікували відеокадри, на яких, як стверджується, відображений момент запуску ракетних снарядів по військових базах США в Іраку. Відео оприлюднило агентство IRIB News Agency.

Обстріл проводився Корпусом вартових ісламської революції, у чому самі прихильники Корпусу пізніше зізналися. На кадрах видно, як в небі в нічний час доби летять вогненні снаряди в бік американської авіабази Айн-аль-Асад.

Також відео опублікувало іранське інформаційне агентство FARS. ЗМІ повідомляють, що в Корпус пригрозив ще більш "жорстким і нищівним ударом" в разі відповідних дій США.

Нагадаємо, бази США в Іраку обстріляла Революційна гвардія Ірану в помсту за убіство іранського генерала Касема Сулеймані.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

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