Опубліковано відео ракетного обстрілу військових США в Іраку

Обстріл проводився ввечері, тому снаряди в небі чітко видно
Іранські засоби масової інформації опублікували відеокадри, на яких, як стверджується, відображений момент запуску ракетних снарядів по військових базах США в Іраку. Відео оприлюднило агентство IRIB News Agency.
Обстріл проводився Корпусом вартових ісламської революції, у чому самі прихильники Корпусу пізніше зізналися. На кадрах видно, як в небі в нічний час доби летять вогненні снаряди в бік американської авіабази Айн-аль-Асад.
Також відео опублікувало іранське інформаційне агентство FARS. ЗМІ повідомляють, що в Корпус пригрозив ще більш "жорстким і нищівним ударом" в разі відповідних дій США.
JUST IN— Press TV (@PressTV) January 7, 2020
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
Нагадаємо, бази США в Іраку обстріляла Революційна гвардія Ірану в помсту за убіство іранського генерала Касема Сулеймані.
Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.