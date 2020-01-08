Атаки на бази США в Іраку: Трамп провів у Білому домі екстрену нараду

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп поспілкувався з радниками з нацбезпеки і керівництвом Пентагону

Після ракетних обстрілів американських авіаційних військових баз в Іраку в Білому домі відбулася екстрена нарада президента США Дональда Трампа з радниками з безпеки. Про це повідомляє CNN.

На нараді були присутні держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем після наради заявила, що в цей день не буде виступати з офіційною заявою щодо ситуації з Іраном.

Також стало відомо, що Дональд Трамп не стане виступати по телебаченню зі зверненням до нації. При цьому у своєму Twitter Трамп написав, що "Все добре!".

"випущені Ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Оцінка жертв і пошкоджень, що відбуваються зараз. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - повідомив президент США.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 січня стався обстріл військової бази США в Іраку. Пізніше відповідальність за скоєне взяв Корпус вартових ісламської революції.

Ситуація з Іраном погіршилася, коли 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув.

Додамо, що після вбивства генерала Касема Сулеймані парламент Ірану ухвалив закон, згідно з яким армія США і Пентагон визнані "терористичними організаціями".