Жеребьевка Лиги конференций: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"
Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки, которая состоялась 20 августа.
С кем "Динамо" и "Шахтер" будут играть в Лиге конференций
Соперники "Динамо":
- "Кристал Пэлас" (дома)
- "Фиорентина" (в гостях)
- "Зрински" (дома)
- "Омония" (в гостях)
- "Ноа" (дома)
- "Самсунпор" (в гостях)
Соперники "Шахтера":
- "Легия" (дома)
- "Шемрок Роверс" (в гостях)
- "Риека" (дома)
- "Абердин" (в гостях)
- "Брейдаблик" (дома)
- "Хамрун Спартанс" (в гостях)
Старт группового раунда Лиги конференций - 2 октября.
Напомним, что "Шахтер" получил путевку в Этап лиги, одолев швейцарский "Серветт" с общим счетом 2:1.
А "Динамо", несмотря на домашнюю победу над "Маккаби" из Тель-Авива, завершило выступления в Лиге Европы и вылетело в Лигу конференций.
Отметим, что киевлянам и дончанам в матчах Этапа лиги не помогут Георгий Судаков и Владислав Ванат, которые перешли в "Бенфику" и "Жирону" соответственно в конце трансферного окна.
Формат Лиги конференций-2025/26
В турнире принимают участие 36 команд, которые играют на едином групповом этапе.
Каждый клуб проводит по шесть матчей против разных соперников из разных корзин.
По итогам этого этапа восемь лучших команд напрямую выходят в 1/8 финала, тогда как те, что расположились с девятого по двадцать четвертое место, соревнуются в дополнительном раунде плей-офф, чтобы попасть в эту стадию.
Команды, оказывающиеся ниже двадцать четвертого места, покидают турнир.
После группового этапа плей-офф происходит по классической схеме с двухматчевыми противостояниями, вплоть до финала, который определит победителя соревнования.
Всего в сезоне турнира Лиги конференций будет проведен 141 матч за 15 игровых дней. Игры будут проходить по четвергам.
Даты матчей
- Тур 1: 2 октября 2025 года
- Тур 2: 23 октября 2025 года
- Тур 3: 6 ноября 2025 года
- Тур 4: 27 ноября 2025 года
- Тур 5: 11 декабря 2025 года
- Тур 6: 18 декабря 2025 года
- 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026 года
- 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года
- Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года
- Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года
Финал состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге на Red Bull Arena.
Украина в Лиге конференций
Среди украинских клубов в турнире самым высоким достижением является выход "Днепра-1" в 1/16 ЛК.
Луганская "Заря" в сезоне 2022/23 не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе с "Ромой", "Буде-Глимтом" и болгарским ЦСКА.
В сезоне 2023/24 "Днепр-1" занял второе место в группе с АЗ, "Аполлоном" (Лимасол) и "Вадуцом", что позволило днепрянам попасть в стыковые матчи. Однако в 1/16 украинский клуб проиграл АЕКу из Ларнаки.
В сезоне 2023/24 "Заря" снова представляла Украину в этом турнире. И снова - третье место. На этот раз в группе с "Маккаби" (Тель-Авив), "Гентом" и "Брейдабликом".
В прошлом сезоне "Днепр" и "Полесье" не смогли квалифицироваться в Этап лиги.
Добавим, что победителями ЛК в свое время становились "Рома" (2022), "Вест Хэм" (2023), "Олимпиакос" (2024) и "Челси" (2025).
Все участники Лиги конференций-2025/26
- "Фиорентина" (Италия)
- "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
- "Шахтер" (Украина)
- "Слован" (Словакия)
- "Рапид" (Австрия)
- "Легия" (Польша)
- "Спарта" (Чехия)
- "Динамо" (Украина)
- "Кристал Пэлас" (Англия)
- "Лех" (Польша)
- "Райо Вальекано" (Испания)
- "Шемрок" (Ирландия)
- "Омония" (Кипр)
- "Майнц" (Германия)
- "Страсбур" (Франция)
- "Ягеллония" (Польша)
- "Целе" (Словения)
- "Риека" (Хорватия)
- "Зрински" (Босния и Герцеговина)
- "Линкольн" (Гибралтар)
- КуПС (Финляндия)
- АЕК (Греция)
- "Абердин" (Шотландия)
- "Дрита" (Косово)
- "Брейдаблик" (Исландия)
- "Сигма" (Чехия)
- "Самсунспор" (Турция)
- "Ракув" (Польша)
- АЕК (Ларнака, Кипр)
- "Шкендия" (Северная Македония)
- "Геккен" (Швеция)
- "Лозанна" (Швейцария)
- "Университатя Крайова" (Румыния)
- "Хамрун Спартанс" (Мальта)
- "Ноа" (Армения)
- "Шелбурн" (Ирландия)
