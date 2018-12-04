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Помпео: США вийдуть з ракетного договору, якщо РФ не виконає його умови протягом 60 днів

Новини » Політика    04.12.2018 - 19:52
Помпео: США вийдуть з ракетного договору, якщо РФ не виконає його умови протягом 60 днів
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Росія повинна визнати порушення, щоб повернутися до умов Договору, вважає держсекретар США

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Помпео, тільки Росія може врятувати договір, "визнавши порушення і почавши знову дотримуватися його положень".

"США зупинять виконання своїх зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ми високо цінуємо підтримку з боку НАТО цього рішення США", - сказав він.

Помпео підкреслив, що немає жодних свідчень того, що Росія повернеться до дотримання Договору про РСМД - угода 1987 року, що забороняє розміщення наземних ядерних ракет середньої дальності.

Помпео: США вийдуть з ракетного договору, якщо РФ не виконає його умови протягом 60 днів

Нагадаємо, в минулому місяці, 10 листопада, помічники французького президента Еммануеля Макрона заявили, що під час зустрічі в Парижі Макрон і американський президент Дональд Трамп домовилися, що Сполучені Штати проконсультуються з НАТО щодо виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

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