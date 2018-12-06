Німеччина вітає рішення США відкласти вихід із договору про РСМД

Фото: Ульріке Деммер (bundesregierung.de)

У ФРН вважають, що збереження чинності договору тепер залежить виключно від Росії

Уряд Німеччини вітає рішення Сполучених Штатів відкласти вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і вважає, що його доля тепер залежить від Росії. Про це заявила заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності має велике значення для гарантування безпеки в Європі, і німецький уряд вітає той факт, що США ще раз дають шанс його збереженню", - сказала Деммер.

У Німеччині вважають, що збереження в силі договору тепер залежить виключно від Росії. Зокрема, зі слів прес-секретаря МЗС Німеччини Марії Адебар, усі союзники одностайні в тому, що "Росія договір порушує, а американська сторона досі його дотримується".

Нагадаємо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестане дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.