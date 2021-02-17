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Жовта зона карантину. Кафе і ресторанам дозволили працювати до опівночі

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 13:58
Жовта зона карантину. Кафе і ресторанам дозволили працювати до опівночі Фото: офіціант (freepik)
Автор: РБК-Україна

Кафе, бари, ресторани та їдальні в умовах "жовтої зони" адаптивного карантину в Україні зможуть працювати до опівночі (24:00). Раніше закладам харчування дозволялося працювати до 23:00.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну щодо запровадження адаптивного карантину в Україні, заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також додав, що щодо закладів харчування буде ще "низка невеличких пом'якшень". При цьому міністр не уточнив, які саме.

"Ми дозволяємо в цьому проекті постанови працювати ресторанам, кафе, барам та їдальням до 24 години. Раніше це було до 23 години. І також там ще є низка невеличких пом'якшень, які ми будемо робити", - сказав Степанов.

Він наголосив, що такі правила діятимуть на "жовтому рівні".

Адаптивний карантин набуде чинності наступного тижня.

Як повідомляло РБК Україна, Кабінет міністрів України прийняв постанову Міністерства охорони здоров'я про продовження карантину. Карантинні обмеження продовжили до 22 лютого.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.

Крім того, у Кабінеті міністрів вирішили, як будуть вводити "червону зону" карантину після повернення до адаптивного формату.

Також повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони України будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

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