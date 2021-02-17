Жовта зона карантину. Кафе і ресторанам дозволили працювати до опівночі

Кафе, бари, ресторани та їдальні в умовах "жовтої зони" адаптивного карантину в Україні зможуть працювати до опівночі (24:00). Раніше закладам харчування дозволялося працювати до 23:00.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну щодо запровадження адаптивного карантину в Україні, заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також додав, що щодо закладів харчування буде ще "низка невеличких пом'якшень". При цьому міністр не уточнив, які саме.

"Ми дозволяємо в цьому проекті постанови працювати ресторанам, кафе, барам та їдальням до 24 години. Раніше це було до 23 години. І також там ще є низка невеличких пом'якшень, які ми будемо робити", - сказав Степанов.

Він наголосив, що такі правила діятимуть на "жовтому рівні".