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Желтая зона карантина. Кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 13:58
Желтая зона карантина. Кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи Фото: официант (freepik)
Автор: РБК-Украина

Кафе, рестораны, бары и столовые в условиях "желтой зоны" адаптивного карантина в Украине смогут работать до полуночи (24:00). Ранее заведениям питания разрешалось работать до 23:00.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина относительно введения адаптивного карантина в Украине, заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также добавил, что относительно заведений питания будет еще "ряд небольших послаблений". При этом министр не уточнил, какие именно.

"Мы позволяем в этом проекте постановления работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 24 часов. Раньше это было до 23 часов. И также там есть ряд небольших смягчений, которые мы будем делать", - сказал Степанов.

Он отметил, что такие правила будут действовать на "желтом уровне".

Адаптивный карантин вступит в силу на следующей неделе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял постановление Министерства здравоохранения о продлении карантина. Карантинные ограничения продлили до 22 февраля.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.

Кроме того, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

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