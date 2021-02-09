У МОЗ назвали особливості нового адаптивного карантину
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про особливості нового адаптивного карантину. Його введуть в країні вже в лютому.
"Ключова річ у новому адаптивному карантині, який ми хочемо ввести, здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", - заявив він.
При цьому Ляшко додав, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.
"Коли ми говоримо про інших рівні епідемічної небезпеки, які ми хочемо ввести. Вони, в першу чергу, будуть звітувати і показувати, що є ризик подальшого розвитку епідемії, що може призвести до негативних наслідків", - додав він.
Нагадаємо, Ляшко заявив, що адаптивний карантин в Україні введуть або в середині, або в кінці лютого. Однак поки немає точної дати його введення.
Крім того, нещодавно у Кабінеті міністрів вирішили, як будуть вводити "червону зону" карантину після повернення до адаптивного формату.
Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які території будуть потрапляти в "червону зону" карантину і чому.