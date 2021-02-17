В Україні продовжили карантин до 30 квітня

Карантинні обмеження будуть діяти мінімум до 30 квітня.

"За нашими розрахунками до 30 квітня точно ми повинні жити в карантинних обмежень. Це правильно з точки зору більш точного планування життя українців", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він додав, що в Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу і збільшити потужність системи охорони здоров'я.

За його словами, зараз в Україні введено понад 67 тисяч лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 57 тисяч ліжок - забезпечені киснем.

Зазначимо, карантин в Україні діє з 11 березня 2020 року. Перший COVID-випадок в країні виявили 3 березня.

Також в країні ввели адаптивний карантин.