В Україні продовжили карантин до 30 квітня
Кабінет міністрів України прийняв постанову Міністерства охорони здоров'я про продовження карантину. Карантинні обмеження продовжено до 30 квітня.
Відповідну постанову уряд прийняв сьогодні.
Карантинні обмеження будуть діяти мінімум до 30 квітня.
"За нашими розрахунками до 30 квітня точно ми повинні жити в карантинних обмежень. Це правильно з точки зору більш точного планування життя українців", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він додав, що в Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу і збільшити потужність системи охорони здоров'я.
За його словами, зараз в Україні введено понад 67 тисяч лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, з яких понад 57 тисяч ліжок - забезпечені киснем.
Зазначимо, карантин в Україні діє з 11 березня 2020 року. Перший COVID-випадок в країні виявили 3 березня.
Також в країні ввели адаптивний карантин.
Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.
Крім того, у Кабінеті міністрів вирішили, як будуть вводити "червону зону" карантину після повернення до адаптивного формату.
Також повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони України будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.