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Спека в Україні протримається мінімум тиждень

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 12:45
Спека в Україні протримається мінімум тиждень
Фото: фонтани на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку наступного тижня спека може піти на спад

Протягом найближчого тижденя в Україні збережеться спекотна погода з денною температурою вище 30 градусів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, прохолодніше все буде в західних областях, де температура буде трохи нижче 30 градусів. При цьому в південних областях температура буде підніматися до 34 градусів тепла.

Голеня також повідомила, що на найближчі три дні в Укргідрометцентрі прогнозують грозові дощі.

При цьому синоптики не виключають, що після 25 червня погода в Україні може змінитися і температура знизиться.

"Можливо, спека трохи спаде", - сказав заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

Однак, за її словами, точний прогноз на наступний тиждень в Укргідрометцентрі зможуть зробити тільки в цю п'ятницю.

Відзначимо за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в червні в Києві вже зафіксовано кілька температурних рекордів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа у Києві в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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