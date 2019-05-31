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Укргідрометцентр дав прогноз на червень

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 11:31
Укргідрометцентр дав прогноз на червень
Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

Середня температура буде трохи вищою за норму

Середня місячна температура червня в Україні становитиме 18-22 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, що у більшості західних областей менше за норму, на решті території в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, для червня в Україні характерна грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи, в окремих областях відмічено смерчі.

Середня місячна температура повітря червня в Україні становить 16-21 градусів. Абсолютний максимум температури становить 32-39 градусів, абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла, в горах та в окремих районах північних, східних областях 1-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні місцями 33-42 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Хмельницькій області 96-187 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, середньодобова температура повітря в Києві з 13 травня перевищує 15 градусів тепла, що знаменує початок метеорологічного літа.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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