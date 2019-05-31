ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна на нафту Brent сьогодні впала на 3,7%

Новини » Енергетика    31.05.2019 - 11:30
Ціна на нафту Brent сьогодні впала на 3,7%
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціна на нафту продовжує знижуватися після різкого зниження днем раніше на даних про зміну запасів у США

Ціни на нафту продовжують зниження в п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше на даних про зміну комерційних запасів палива в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Негативний вплив на ринок зробило також повідомлення про те, що США введе імпортні мита на мексиканські товари. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

Повідомляється, що липневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:18 за Києвом подешевшали на 0,88 долара (на 1,32%) - до 65,99 долара за барель. У четвер їх ціна впала на 2,58 долара (на 3,71%), склавши на закриття 66,87 долара за барель.

Додамо, згідно з даними міністерства енергетики США, запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 282 тис. барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, очікували більш істотного зниження запасів - на 1,4 млн барелів.

Нагадаємо, ціни на нафту в четвер, 30 травня, виросли на даних про зміну минулого тижня комерційних запасів палива в США після падіння в попередній день.

Нафта дорожчає на даних про запаси в США Ціни на нафту впали через позицію Трампа щодо Китаю
Новини України нефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся