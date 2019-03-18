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Кліматологи констатували скорочення літа в Україні до двох місяців

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 16:39
Кліматологи констатували скорочення літа в Україні до двох місяців
Фото: Київ, вид на Дніпро (РБК-Україна)

Літо зіпсувалося, але осінь гарна

Кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Україна.

Мартазінова зазначила, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

"Наше літо стало коротшим", - сказала вона, нагадавши про те, що з 1 вересня вже починаються дощі і зниження температури.

При цьому вона зазначила, що осінь в Україні зазвичай тепла. "Що у нас хорошого залишилося, це у нас залишилася осінь", - повідомила Мартазінова.

Нагадаємо, кліматологи дали прогноз до кінця весни, згідно з яким наприкінці травня - першій половині червня очікується прохолодна погода з дощами.

Як повідомляло РБК-Україна, кліматологи дали прогноз погоди на день виборів президента України 31 березня 2019 року. Згідно з прогнозом, наприкінці березня - початку квітня в Україні очікуються заморозки. Але похолодання буде короткостроковим.

Кліматологи дали прогноз до кінця весни Кліматологи дали прогноз погоди на день президентських виборів
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