Пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты: что нужно сделать до конца года

Украинские пенсионеры, которые находятся за рубежом, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года - иначе потеряют пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Что такое физическая идентификация и зачем она нужна

Это ежегодная процедура, которая подтверждает, что пенсионер жив и продолжает получать выплаты законно. Без нее Пенсионный фонд прекратит начисления.

По закону Украины пенсия выплачивается на счета в украинских банках только при условии прохождения идентификации до 31 декабря каждого года. Если вы прошли ее в 2026-м - в 2027-м выплаты продолжатся. Если нет, их остановят.

Кого это касается

Всем украинским пенсионерам, которые с начала полномасштабного вторжения или в другой период выехали за границу и продолжают получать украинскую пенсию. Даже если идентификация пройдена в 2025 году - в 2026-м ее надо пройти снова.

Как не потратить лишнего времени

ПФУ напоминает: пенсия начисляется только на счет в украинском банке. Если средства длительное время не расходуются - это также может стать сигналом для проверки. Следите за активностью карты.