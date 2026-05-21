Главная » Жизнь » Изменения

НБУ обновил правила для банковских карт и онлайн-оплат: что изменилось

13:58 21.05.2026 Чт
3 мин
В квитанциях и деталях безналичных оплат появится дополнительная информация
Татьяна Веремеева
НБУ обновил правила для банковских карт и онлайн-оплат: что изменилось Фото: НБУ изменил правила для банковских карт (Getty Images)
Национальный банк Украины изменил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Речь идет об обновлении правил эмиссии и эквайринга платежных инструментов - то есть правил выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

Главное:

  • Суть изменений: НБУ обновил правила выпуска (эмиссии) банковских карт и приема безналичных оплат (эквайринга) через терминалы и интернет.
  • Новые данные в квитанциях: Теперь при переводах и оплатах в деталях платежа будет отображаться больше информации.
  • Покупки в интернете: Платежные сервисы обязали показывать название банка-эквайера еще до того, как пользователь подтвердит оплату на сайте.
  • Легализация для физлиц: НБУ четко урегулировал правила эквайринга для волонтеров, неофициальных онлайн-продавцов и официантов.
  • Сроки: Новые требования официально вступили в силу 20 мая 2026 года. Банкам и платежным системам предоставили переходный период продолжительностью 6 месяцев.

Что означают новые правила

Фактически НБУ меняет правила, по которым работают карточные платежи в Украине. Нововведения касаются:

  • банков;
  • терминалов;
  • онлайн-оплат;
  • сервисов перевода средств.

Главная цель - сделать платежи более прозрачными и понятными для людей.

Теперь украинцы будут видеть больше информации о том, кому именно переводят деньги или кому оплачивают товар или услугу.

Какие данные появятся во время оплат

По новым правилам банки должны передавать больше информации о получателях платежей. Если средства получает компания, в платежных данных должен указываться код ЕГРПОУ. Если оплату принимает ФЛП - его налоговый номер или паспортные данные.

Также в квитанциях и деталях платежей должны быть:

  • сумма комиссии;
  • назначение платежа;
  • полные данные получателя;
  • код категории бизнеса (МСС-код).

Например, человек сможет четче видеть, кому именно перевел деньги и за какую категорию услуг была оплата.

Что изменится для покупателей онлайн

Отдельно НБУ обязал платежные сервисы показывать информацию о банке-эквайере еще до подтверждения оплаты. Проще говоря, при покупке в интернете пользователь будет видеть, через какой банк проходит транзакция.

В Нацбанке считают, что это повысит безопасность платежей и поможет лучше защищать права потребителей.

Повлияют ли изменения на волонтеров

Также НБУ официально урегулировал случаи, когда услуги эквайринга могут получать физические лица. В частности это касается:

  • волонтеров;
  • продавцов товаров через онлайн-платформы;
  • официантов для получения чаевых.

В Нацбанке отметили, что новые правила не вводят ограничений для волонтерской деятельности, а наоборот - должны сделать финансовые операции более прозрачными.

Новые требования вступили в силу с 20 мая 2026 года. Теперь банки и платежные сервисы имеют шесть месяцев для перехода на новые правила работы.

Напомним, с 1 мая 2026 года оплатить покупки банковской картой можно во всех населенных пунктах Украины через мобильные отделения "Укрпочты" с POS-терминалами. Также "Укрпочта" планирует расширить банковские услуги и запустить собственный банк.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
