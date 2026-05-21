НБУ обновил правила для банковских карт и онлайн-оплат: что изменилось
Национальный банк Украины изменил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Речь идет об обновлении правил эмиссии и эквайринга платежных инструментов - то есть правил выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).
Главное:
- Суть изменений: НБУ обновил правила выпуска (эмиссии) банковских карт и приема безналичных оплат (эквайринга) через терминалы и интернет.
- Новые данные в квитанциях: Теперь при переводах и оплатах в деталях платежа будет отображаться больше информации.
- Покупки в интернете: Платежные сервисы обязали показывать название банка-эквайера еще до того, как пользователь подтвердит оплату на сайте.
- Легализация для физлиц: НБУ четко урегулировал правила эквайринга для волонтеров, неофициальных онлайн-продавцов и официантов.
- Сроки: Новые требования официально вступили в силу 20 мая 2026 года. Банкам и платежным системам предоставили переходный период продолжительностью 6 месяцев.
Что означают новые правила
Фактически НБУ меняет правила, по которым работают карточные платежи в Украине. Нововведения касаются:
- банков;
- терминалов;
- онлайн-оплат;
- сервисов перевода средств.
Главная цель - сделать платежи более прозрачными и понятными для людей.
Теперь украинцы будут видеть больше информации о том, кому именно переводят деньги или кому оплачивают товар или услугу.
Какие данные появятся во время оплат
По новым правилам банки должны передавать больше информации о получателях платежей. Если средства получает компания, в платежных данных должен указываться код ЕГРПОУ. Если оплату принимает ФЛП - его налоговый номер или паспортные данные.
Также в квитанциях и деталях платежей должны быть:
- сумма комиссии;
- назначение платежа;
- полные данные получателя;
- код категории бизнеса (МСС-код).
Например, человек сможет четче видеть, кому именно перевел деньги и за какую категорию услуг была оплата.
Что изменится для покупателей онлайн
Отдельно НБУ обязал платежные сервисы показывать информацию о банке-эквайере еще до подтверждения оплаты. Проще говоря, при покупке в интернете пользователь будет видеть, через какой банк проходит транзакция.
В Нацбанке считают, что это повысит безопасность платежей и поможет лучше защищать права потребителей.
Повлияют ли изменения на волонтеров
Также НБУ официально урегулировал случаи, когда услуги эквайринга могут получать физические лица. В частности это касается:
- волонтеров;
- продавцов товаров через онлайн-платформы;
- официантов для получения чаевых.
В Нацбанке отметили, что новые правила не вводят ограничений для волонтерской деятельности, а наоборот - должны сделать финансовые операции более прозрачными.
Новые требования вступили в силу с 20 мая 2026 года. Теперь банки и платежные сервисы имеют шесть месяцев для перехода на новые правила работы.
Напомним, с 1 мая 2026 года оплатить покупки банковской картой можно во всех населенных пунктах Украины через мобильные отделения "Укрпочты" с POS-терминалами. Также "Укрпочта" планирует расширить банковские услуги и запустить собственный банк.