Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализныци" отменили: список рейсов

На фоне повреждений энергетической инфраструктуры в результате российской атаки железнодорожное сообщение в Одесской области претерпит временные изменения. Несколько пригородных маршрутов будут отменены, а один из поездов изменит направление движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрзализныци в сети Telegram.

Железнодорожники просят учитывать эти изменения при планировании поездок и обещают своевременно информировать о дальнейших корректировках в графике движения.

Кроме того, поезд №6255 Вапнярка – Подольск временно будет курсировать по измененной схеме: вместо привычного маршрута до станции Одесса-Главная движение ограничат направлением Вапнярка – Подольск.

Железнодорожная компания объявила о корректировке движения ряда пригородных составов, курсирующих в регионе. Решение связано с последствиями обстрелов, которые затронули объекты энергосистемы.

Напоминаем, что российские войска вновь атаковали объекты "Укрзализныци", в результате чего были обесточены четыре участка железнодорожной сети; по предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры.

Отметим, что в ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" расширит расписание и запустит дополнительные региональные рейсы из Львова и Ивано-Франковска в Ворохту. Такой шаг направлен на то, чтобы обеспечить больше возможностей для пассажиров в период повышенного спроса на поездки в Карпаты.