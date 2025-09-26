ua en ru
РФ массированно ударила КАБами по Херсону: прилетело полтора десятка авиабомб

Херсон, Пятница 26 сентября 2025 09:10
РФ массированно ударила КАБами по Херсону: прилетело полтора десятка авиабомб
Автор: RBC.UA

Сегодня, 26 сентября, россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ОВА Александра Прокудина.

В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

По информации главы МВА Ярослав Шанько, за минувшие сутки в результате артобстрелов и дроновых атак в Херсоне повреждены объекты социальной инфраструктуры - частные и многоэтажные дома, гаражи, автомобили, нежилые сооружения.

В результате российских атак в Херсонской общине два человека получили травмы.

Обстрелы Украины

Сегодня, 26 сентября, противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

В том числе, под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Как мы сообщали ранее, из-за российского удара отменен ряд рейсов.

Кроме того, российские военные ударили по жилому сектору города Сумы, повреждены дома. В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.

