РФ массированно ударила КАБами по Херсону: прилетело полтора десятка авиабомб
Сегодня, 26 сентября, россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ОВА Александра Прокудина.
В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.
По информации главы МВА Ярослав Шанько, за минувшие сутки в результате артобстрелов и дроновых атак в Херсоне повреждены объекты социальной инфраструктуры - частные и многоэтажные дома, гаражи, автомобили, нежилые сооружения.
В результате российских атак в Херсонской общине два человека получили травмы.
Обстрелы Украины
Сегодня, 26 сентября, противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.
В том числе, под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Как мы сообщали ранее, из-за российского удара отменен ряд рейсов.
Кроме того, российские военные ударили по жилому сектору города Сумы, повреждены дома. В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.