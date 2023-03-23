Вспомнили старые обиды? В Венгрии намекнули на причину блокирования заявки Швеции в НАТО
Венгрия не спешит с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО из-за определенных высказываний шведских политиков в прошлом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана.
"Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон спрашивает, в чем проблема венгерских депутатов. Позвольте мне помочь вам это понять на нескольких примерах", - говорится в заявлении.
Орбан упомянул, что 3 марта 2021 года Ульф Кристерссон заявил, что ЕС должен остановить развитие в Венгрии, оказывать давление на венгерское правительство и поддерживать все более сильную оппозицию.
Также советник премьер-министра Венгрии написал, что 30 июня 2021 года Джессика Росвалл (ныне министр по делам ЕС Швеции) призвала создать новый механизм условий прекращения финансирования Венгрии. По его словам, уже 10 мая 2022 года Йохан Персон (ныне министр занятости и интеграции Швеции) называл правительство Венгрии ксенофобским и националистическим и обвинил его в нарушении принципа верховенства закона и отказе поддержать Украину.
Таким образом, Орбан пытался намекнуть на причины того, почему Венгрия блокирует заявку Швеции в НАТО.
Напомним, что Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.
В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Историческое решение было принято после того, как парламент обсудил законодательство об альянсе.
Ранее сообщалось, что Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии должно было рассмотреть соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.
Позже руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что страна перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.
Во вторник, 14 марта, стало известно, что Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.
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