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"Зернова угода" передбачає часткове розмінування портів, - NYT

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П'ятниця 22 липня 2022 01:34
"Зернова угода" передбачає часткове розмінування портів, - NYT Фото: "зернова угода" передбачає часткове розмінування портів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Частина мінних загороджень біля портів півдня України буде знята в рамках домовленостей про експорт зерна, прохід суден до міжнародних вод забезпечать українські флот і берегова охорона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Потім Іноземні екіпажі доставлять кораблі в Стамбул, а потім відправляться в інші пункти призначення.

Повне розмінування проводитися не буде. Перевірку суден, що прямують в порт України, на предмет того, чи не перевозиться на них зброя, забезпечить Туреччина, додає видання.

У Стамбулі буде створено центр управління для спостереження за операцією, а турецькі чиновники гратимуть головну роль у перевірці суден, зазначає видання.

Два високопоставлених європейських чиновників заявили в четвер, що вони сподіваються, що угода буде укладена в п'ятницю в Стамбулі. Європейський Союз не є учасником переговорів.

Газета зазначає, що мова йде про досягнуті раніше домовленості, не уточнюючи, чи були внесені в них зміни в підсумковому тексті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі завтра, 22 липня 2022 року.

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