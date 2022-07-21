У Ердогана назвали дату підписання угоди щодо експорту зерна з України
Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" через Чорне море завтра, 22 липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, підписання відбудеться завтра за участю представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Також повідомляється, що церемонія пройде в стамбульському Палаці Долмабахче о 16:30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.
За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як буде проходити експорт українського зерна по морю.
Також повідомлялося, які умови висував президент Росії Володимир Путін для розблокування українського експорту.
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