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У Ердогана назвали дату підписання угоди щодо експорту зерна з України

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Стамбул, Четвер 21 липня 2022 21:08
У Ердогана назвали дату підписання угоди щодо експорту зерна з України Фото: у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали дату підписання угоди (Mikhail Svetlov / Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" через Чорне море завтра, 22 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, підписання відбудеться завтра за участю представників України, Росії, президента Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Також повідомляється, що церемонія пройде в стамбульському Палаці Долмабахче о 16:30. Позитивних результатів вдалося досягти на зустрічі військових делегацій.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, прийнято рішення про створення координаційного центру в Стамбулі, де перебуватимуть представники сторін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як буде проходити експорт українського зерна по морю.

Також повідомлялося, які умови висував президент Росії Володимир Путін для розблокування українського експорту.

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