"Зерновая сделка" находится под угрозой срыва, - министр экономики Украины

"Она ("зерновая сделка" - ред.) находится под угрозой срыва, Россия снова заблокировала инспекцию судов", - подчеркнула чиновница.

Свириденко уточнила, что сейчас для Украины очень важно возобновить транзит зерна через Польшу, Словакию и Венгрию, поскольку в ином случае наша страна может оказаться заблокированной.

"Мы не можем вместе с нашими партнерами дать России возможность воспользоваться этой ситуацией", - добавила министр.