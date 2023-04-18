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"Зерновая сделка" находится под угрозой срыва, - министр экономики Украины

Фото: "зерновая сделка" находится под угрозой срыва (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Работа "зерновой сделки" может быть приостановлена на фоне блокирования экспорта украинского зерна со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Она ("зерновая сделка" - ред.) находится под угрозой срыва, Россия снова заблокировала инспекцию судов", - подчеркнула чиновница.

Свириденко уточнила, что сейчас для Украины очень важно возобновить транзит зерна через Польшу, Словакию и Венгрию, поскольку в ином случае наша страна может оказаться заблокированной.

"Мы не можем вместе с нашими партнерами дать России возможность воспользоваться этой ситуацией", - добавила министр.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Украина договорилась возобновить транзит зерна через Польшу после того, как Варшава временно запретила ввоз украинской агропродукции.

Также мы писали, что вчера, 17 апреля, Россия заблокировала работу "зернового коридора". Она приостановила инспекции судов, которые должны вывозить зерно из Украины.

Аналогичная блокировка работы "зерновой сделки" наблюдалась и 11 апреля.

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