Россия второй раз заблокировала инспекции судов в рамках "зернового коридора"

Россия снова заблокировала проверку судов в рамках "зерновой сделки". Таким образом РФ второй раз за неделю блокирует работу "коридора" для экспорта украинской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

"Сегодня, 17 апреля, российская сторона второй раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что "зерновая инициатива" под угрозой остановки, поскольку Россия пытается вмешаться в работу украинских портов и экспортеров.

Российские представители навязывают свои критерии для определения судов, которые нужно проверить. Так, 14 апреля РФ без объяснений отказала в регистрации трех судов (два из них должны пойти в Китай), которых уже ждет груз в порту "Южный".

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "Зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", - отмечают в министерстве.

Украина исключает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Министерство призывает ООН и Турцию обеспечить выполнение всех процедур.

Напомним, в начале минувшей недели в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует "зерновой коридор", а ситуация дошла до критической стадии.

Проверки судов у побережья Стамбула приостановили, но после очередных переговоров 12 апреля инспекцию возобновили.

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