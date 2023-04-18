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"Зернова угода" перебуває під загрозою зриву, - міністр економіки України

Фото: "зернова угода" перебуває під загрозою зриву (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Вона ("зернова угода" - ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію судів", - наголосила чиновниця.

Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.

"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", - додала міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Україна домовилася поновити транзит зерна через Польщу після того, як Варшава тимчасово заборонила ввезення української агропродукції.

Також ми писали, що вчора, 17 квітня, Росія заблокувала роботу "зернового коридору". Вона призупинила інспекції суден, які мають вивозити зерно з України.

Аналогічне блокування роботи "зернової угоди" спостерігалося і 11 квітня.

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