Зерновое соглашение. У Эрдогана не прогнозируют кризиса и ждут разговора с Путиным

Зерновое соглашение

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении снабжения аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Европейский Союз рассматривает возможность как уступку Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, подключенной к SWIFT.

Следует отметить, что ранее Россия уже угрожала прекратить деятельность "зернового соглашения". Страна потребовала выполнить ее условия. Однако впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зернового соглашения" еще на два месяца.

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