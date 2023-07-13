Зернова угода. У Ердогана не прогнозують кризи та чекають розмови з Путіним

Туреччина розраховує, що уникне кризи щодо "зернової угоди" з боку РФ.

"Я не думаю, що в ритмі турецько-російських відносин буде якийсь негатив. Зернова угода зазнала невеликої турбулентності, але потім повернулася на правильний шлях", - пояснив він.

За словами прес-секретаря, Туреччина помітила, що Путін, як і Ердоган занепокоєні з приводу питання "зернової угоди".

"Існує бажання не поглиблювати ситуацію з голодом у бідних країнах. У будь-якому випадку, я не очікую кризи. Я думаю, що буде контакт між нашим президентом і паном Путіним з цього питання", - додав .

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.

Раніше Financial Times писала, що Європейський Союз розглядає можливість як поступку Москві погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.

Варто зауважити, що раніше Росія вже погрожувала припинити діяльність "зернової угоди". Країна вимагала виконати її умови. Однак згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди" ще на два місяці.

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