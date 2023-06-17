Снова угрожают. У Путина заявили, что у зерновой сделки "нет шансов" на продление

Россия снова угрожает разрывом зернового соглашения из-за того, что российская часть якобы не была выполнена.

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто, то шансов в этой сделки нет. Сделка подразумевает "дело". Дело со стороны договаривающихся государств. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, не была сделана", - сказал Песков в комментарии пропагандистам.

Представитель Кремля также заявил, что РФ якобы "несколько раз шла на уступки" и продлевала соглашение.

"Вот поэтому, если смотреть на то, что мы имеем, то перспектив нет. И нет оснований для ее продления", - резюмировал он.

Зерновое соглашение

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне начали блокаду украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

После того действие соглашения несколько раз продлевалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продлевать работу "зернового коридора". Каждый раз РФ пыталась продавить какие-то исключения из санкций или дополнительный возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.

Действие зернового соглашения должно истечь ровно через месяц - 17 июля.