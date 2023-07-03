ЕС может снять санкции с российского банка для продления зерновой сделки, - FT

Европейский Союз рассматривает возможность в качестве уступки Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, которая будет подключена к SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным источников издания, этот шаг направлен на защиту сделки по черноморскому зерну, которая позволяет Украине экспортировать продукты питания на мировые рынки.

План Москвы, предложенный в ходе переговоров при посредничестве ООН, позволит подразделению банка заниматься платежами, связанными с экспортом зерна, сообщает газета со ссылкой на анонимные источники.

Новому подразделению будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Помимо восстановления доступа к SWIFT, Россия также добивается возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, снятия ограничений на страхование и перестрахование.

Будучи двумя ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной продукции, Россия и Украина являются крупными игроками на рынках зерновых и масличных культур, от пшеницы и ячменя до рапса и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.

Зерновая сделка

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении поставок аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.