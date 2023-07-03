ЕС может снять санкции с российского банка для продления зерновой сделки, - FT
Европейский Союз рассматривает возможность в качестве уступки Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, которая будет подключена к SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, этот шаг направлен на защиту сделки по черноморскому зерну, которая позволяет Украине экспортировать продукты питания на мировые рынки.
План Москвы, предложенный в ходе переговоров при посредничестве ООН, позволит подразделению банка заниматься платежами, связанными с экспортом зерна, сообщает газета со ссылкой на анонимные источники.
Новому подразделению будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.
Помимо восстановления доступа к SWIFT, Россия также добивается возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, снятия ограничений на страхование и перестрахование.
Будучи двумя ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной продукции, Россия и Украина являются крупными игроками на рынках зерновых и масличных культур, от пшеницы и ячменя до рапса и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.
Зерновая сделка
В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.
Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении поставок аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.