Землетрясение в Турции: число жертв превысило 3,5 тысячи человек, в стране объявлено ЧП
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после вчерашнего землетрясения, жертвами которого стали более 3,5 тысяч человек, объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Эрдогана в Telegram.
"Мы объявляем 10 провинций, где произошли землетрясения, зонами стихийных бедствий, влияющих на жизнь в целом. Чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях", - сообщил он.
Так турецкий президент рассказал, что, по последним данным, в результате землетрясений погибли 3549 человек, еще 22 168 людей получили ранения.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших бедствий не только в истории страны, но и в истории региона и мира. Сейчас для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники.
Напомним, вчера утром Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, распорядился отправить гуманитарную помощь в Турцию.
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