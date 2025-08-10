Почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло мощное землетрясение (видео)

В Турции вечером 10 августа в провинции Балыкесир произошло сразу два землетрясения - магнитудой в 6,1 и 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet и CNN Turk .

По данным государственных служб, землетрясение произошло в районе Синдирги в Балыкесире, на глубине примерно в 11 километров. Толчки от него почувствовали в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса, некоторые афтершоки дошли даже до Стамбула, за десятки километров от эпицентра.

Губернатор провинции Балыкесир Ахмет Акин заявил о разрушениях на нескольких локациях. Пока не сообщалось о "тяжелых" пострадавших или погибших, некоторое количество людей получили несильные травмы и ранения. Шесть человек спасены из-под завалов.

Также выступил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, спасательные службы уже работают на местах, отправлены аварийно-спасательные бригады.

Турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) выпустило предупреждение. Местных жителей просят не заходить в здания, особенно в те, которые получили повреждения во время землетрясения.

В администрации Стамбула заявили, что разрушений и пострадавших не фиксировали. Хотя город почувствовал несколько афтершоков в 3,1 и 3,6 балла после землетрясения.

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что ведется ликвидация последствий стихийного бедствия.

"Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в окружающих провинциях", - сказал он.