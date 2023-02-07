Зеленский распорядился предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента.
"В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: оказать гуманитарную помощь Турецкой Республике", - говорится в документе.
Согласно указу, предоставление гумпомощи Турции должен обеспечить Кабинет министров Украины.
Напомним, вчера утром Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.
Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.
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