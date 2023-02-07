Зеленский распорядился предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения

Фото: Украина предоставить гумпомощь Турции, которая пострадала от мощного землетрясения (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ украинского президента.

"В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: о казать гуманитарную помощь Турецкой Республике", - говорится в документе. Согласно указу, предоставление гумпомощи Турции должен обеспечить Кабинет министров Украины.