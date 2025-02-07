Земельная коррупция в Киеве: суд избрал меру пресечения замглавы КГГА

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу. Его арестовали с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Решение суда предусматривает, что Оленич проведет в следственном изоляторе по меньшей мере два месяца, если не внесет залог.

Земельная коррупция в Киеве

Напомним, вчера, 6 февраля, НАБУ и САП сообщили о том, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете.

По информации правоохранителей, в схеме участвовали заместитель главы КГГА, действующие депутаты Киевского горсовета и не только. При этом организатором является бывший депутат горсовета.

В НАБУ не называли имен фигурантов дела, но, по информации источников РБК-Украина, одним из подозреваемых оказался заместитель главы КГГА Петр Оленич.

Правоохранители отмечали, что злоумышленники искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на сооружения, которых на территории этих участков никогда не было.

Потом члены преступной группировки подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки, чтобы якобы обслуживать "сооружения".

К слову, суд уже избрал меру пресечения действующему депутату Киевского горсовета и еще двум пособникам, которые подозреваются в участии в схеме.

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