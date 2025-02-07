Завладение землей в Киеве: суд избрал меры пресечения подозреваемым

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая незаконно завладела землей в Киеве. Суд избрал меры пресечения для фигурантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированная антикоррупционная прокуратура .

Вчера, 6 февраля, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете.

Сегодня, стало известно, что, по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн гривен залога к члену постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений - действующего депутата Киевского горсовета, подозреваемого по делу о завладении столичной землей.

Также суд применил меры пресечения к двум подозреваемым - пособникам, один из которых занимает должность первого заместителя начальника КП "Спецжилфонд", а другой способствовал преступной организации в ведении бухгалтерии.

Суд применил к лицам содержание под стражей с альтернативой внесения 4,5 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.