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Земельна корупція в Києві: суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 19:58
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Земельна корупція в Києві: суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Фото: Петро Оленич, заступник голови КМДА (facebook.com/olenychpetro)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу. Його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Рішення суду передбачає, що Оленич проведе у слідчому ізоляторі щонайменше два місяці, якщо не внесе заставу.

Земельна корупція в Києві

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, НАБУ і САП повідомили про те, що вони викрили корупційну схему в Київській міськраді.

За інформацією правоохоронців, у схемі брали участь заступник голови КМДА, чинні депутати Київської міськради і не тільки. При цьому організатором є колишній депутат міськради.

У НАБУ не називали імен фігурантів справи, але, за інформацією джерел РБК-Україна, одним із підозрюваних виявився заступник голови КМДА Петро Оленич.

Правоохоронці зазначали, що зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на споруди, яких на території цих ділянок ніколи не було.

Потім члени злочинного угруповання подавали до міськради заяву про надання їм права власності на ділянки, щоб нібито обслуговувати "споруди".

До слова, суд уже обрав запобіжний захід чинному депутату Київської міськради та ще двом поплічникам, які підозрюються в участі у схемі.

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