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Схема в горсовете. В Киеве чиновники могли незаконно завладеть землей на 11,6 млн гривен

Киев, Четверг 06 февраля 2025 21:08
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Схема в горсовете. В Киеве чиновники могли незаконно завладеть землей на 11,6 млн гривен Фото: в Киеве правоохранители раскрыли коррупционную схему (nabu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете. Чиновники, вероятно, незаконно завладели землей стоимостью 11,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отметили в НАБУ, среди подозреваемых:

  • экс-депутат Киевского горсовета, руководитель преступной организации;
  • заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;
  • глава и член постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты Киевского горсовета;
  • первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
  • четверо других лиц.

Правоохранители не называют имя замглавы КГГА, которого подозревают в участии в схеме, но, по информации источников РБК-Украина речь о Петре Олениче.

НАБУ утверждает, что участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых на этих участках никогда не существовало. После этого они подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки и объясняли это необходимостью обслуживания "сооружений".

Фото: задержание подозреваемых (nabu.gov.ua)

После этого депутаты Киевского горсовета и чиновники КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении прав на землю участникам схемы. За такую "помощь" они получали взятки в виде денег или объектов недвижимости.

Правоохранители выяснили, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри Киевского горсовета и КГГА. Речь о назначении на высокие должности лояльных людей, выделении бюджетных средств в интересах злоумышленников и не только.

"Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 (адрес КГГА - ред.) в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских чиновников и других влиятельных лиц", - пишет НАБУ.

По данным правоохранителей, для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие методы.

"В результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн, чем нанесен ущерб на эту сумму", - подчеркнули в НАБУ.

При этом украинские правоохранительные органы не дали злоумышленникам завладеть еще шестью участками в Киеве стоимостью 83,7 млн гривен.

Также детективы разоблачили предложение взятки в размере 100 000 долларов члену земельной комиссии и депутату Киевского горсовета за злоупотребление своими полномочиями.

Семеро участников организации были задержаны. О подозрении уже сообщено 10 лицам.

Напомним, еще сегодня утром НАБУ и САП проводили в Киевском горсовете операцию по разоблачению преступной организации, которую подозревают в земельной коррупции.

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