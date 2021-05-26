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Тіхановська заявила про підготовку нових протестів у Білорусі

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 11:43
Тіхановська заявила про підготовку нових протестів у Білорусі Фото: лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. Режим Олександра Лукашенка на межі тотальної ізоляції.

Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

"Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску", - заявила Тіхановська.

Зазначимо, масові протести в Білорусі були з серпня 2020 року. Вони тривали кілька місяців. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка.

Одним з передових опозиційних Telegram-каналів була NEXTA. Однак, 24 травня в Мінську затримали засновника цього каналу Романа Протасевича.

Ряд країн засудили такі дії білоруської влади. Лукашенко, в свою чергу, звернувся до Заходу.

"Ми опинилися на передовій нової не холодної, а крижаної війни... Немає сенсу хитати Білорусь", - заявив він сьогодні.

Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенко загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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