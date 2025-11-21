Зеленскому придется принять мирный план США или воевать дальше, - Трамп

Журналисты напомнили Трампу, что сегодня Зеленский сказал о том, что Украина рискует либо потерять своего партнера, либо потерять свое достоинство. В ответ американский лидер сказал, что президенту Украины придется принять мирный план.

"Ну, ему (Зеленскому - ред.) придется, чтобы нравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им наверное, просто стоит продолжать сражаться, полагаю так", - ответил Трамп.

Далее представители СМИ упомянули сегодняшнее предположение Трампа о том, что если Зеленский не примет план, тогда США сократят свою поддержку Украине. Отвечая на это лидер США сказал, что Зеленский должен был заключить сделку еще год или два назад.

"Ну, в какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, он ведь ничего не принимал. Помните, в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить сделку год назад, два года назад", - сказал президент США.

Он добавил, что лучшей сделкой стало бы, чтоб война вообще не началась. По мнению Трампа, это тоже могло бы быть достигнуто, "если бы был правильный президент". Но тогда, как говорит нынешний глава Белого дома - правильного президента не было.

Также Дональд Трамп заявил, что Украине нужно действовать быстрее, так как зима будет холодной. Он считает, что способ достичь мира есть.

Кроме того, по словам президента США, Украина и Россия каждый месяц теряют в общей сложности по 25 тысяч солдат.