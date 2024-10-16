Северная Корея передала России не только оружие, но и людей, - Зеленский
Северная Корея передала России не только оружие, но и людей. Это фактически вовлечение КНДР в войну на стороне Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.
"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сегодняшний день уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем двадцатимиллионную часть корейского народа", - заявил глава государства.
По словам Зеленского, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.
"Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России", - подчеркнул президент Украины.
Сотрудничество КНДР и России
Напомним, ранее Северная Корея передала России ракеты собственного производства и большой запас боеприпасов. Однако обе стороны пытаются скрыть это.
В последние недели западные СМИ сообщают, что КНДР также отправила своих солдат для привлечения в войне против Украины. Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время слушаний в парламенте допустил такую возможность.
Источники РБК-Украина сообщали, что 3 октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были военные из Северной Кореи.
По данным западных СМИ, северокорейские солдаты проходят обучение в России и до конца года несколько тысяч военных КНДР могут оказаться в Украине. По данным источников РБК-Украина, в армии России на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР.
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