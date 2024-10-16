Северная Корея передала России не только оружие, но и людей, - Зеленский

Северная Корея передала России не только оружие, но и людей. Это фактически вовлечение КНДР в войну на стороне Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сегодняшний день уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более чем двадцатимиллионную часть корейского народа", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

"Это рабочие для российских заводов - вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России", - подчеркнул президент Украины.