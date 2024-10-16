У Зеленского обратили внимание на важный момент в вопросе участия войск КНДР в войне

В вопросе возможного участия северокорейских солдат в войне против Украины важны два аспекта. Один из них - каких именно военных может отправить КНДР.

Опасный альянс

Он подчеркнул, что Россия и Северная Корея заключили стратегический союз, который, в частности, предусматривает участие солдат КНДР в войне против Украины. И сейчас украинским защитникам приходится воевать не только против РФ, которую до сих пор боятся некоторые страны Европы, но и против альянса. Он состоит также из Северной Кореи и Ирана.

Поэтому, как отметил Подоляк, Украина призывает партнеров, чтобы они осознали угрозу такого альянса, и более жестко реагировали, в первую очередь при помощи экономических санкций. Поскольку Россия продолжает получать сверхприбыль, при этом есть западные компании, которые продолжают работать в РФ и финансировать ее федеральный бюджет.

Участие КНДР в войне

Подоляк добавил, что в вопросе участия солдат КНДР в войне на стороне России есть несколько составляющих.

"Посмотрим на количество, посмотрим, кто это будет. Потому что одно дело - это спецназ северокорейский, который там живет на базах, другое дело - это мобилизованная армия. Это немного разные составляющие. Это во-первых", - объяснил Подоляк.

Второй момент, по его словам, кого именно могут заменить северокорейские солдаты в зоне приграничья.

"Срочников российских? Да они же не участвуют в войне как таковой. Надо же понимать, что это не решает ресурсные вопросы, которые сегодня снова есть в Российской Федерации", - уточнил он.