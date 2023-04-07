У Зеленского заявили, что участие в соревнованиях спортсменов из РФ не способствует миру
Участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не способствует установление мира.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Международный день спорта во благо мира и развития я хочу еще раз напомнить, что участие российских и белорусских спортсменов не способствует миру и развитию. Потому что террористам не место в спортивном мире", - заявил Ермак.
Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира.
Ранее мы писали, что в Украине могут начать применять санкции против отечественных спортивных федераций и украинских спортсменов за участие в турнирах вместе с представителями РФ и Беларуси.
Также сообщалось, что организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.
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