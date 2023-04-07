ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского заявили, что участие в соревнованиях спортсменов из РФ не способствует миру

Новина українською →
Киев, Пятница 07 апреля 2023 02:52
У Зеленского заявили, что участие в соревнованиях спортсменов из РФ не способствует миру Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не способствует установление мира.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Международный день спорта во благо мира и развития я хочу еще раз напомнить, что участие российских и белорусских спортсменов не способствует миру и развитию. Потому что террористам не место в спортивном мире", - заявил Ермак.

Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира.

Ранее мы писали, что в Украине могут начать применять санкции против отечественных спортивных федераций и украинских спортсменов за участие в турнирах вместе с представителями РФ и Беларуси.

Также сообщалось, что организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Андрей Ермак Офис президента
NEWS
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам