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У Зеленського заявили, що участь у змаганнях спортсменів із РФ не сприяє миру

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Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 02:52
У Зеленського заявили, що участь у змаганнях спортсменів із РФ не сприяє миру Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Участь спортсменів із РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях не сприяє встановлення миру.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку я хочу ще раз нагадати, що участь російських та білоруських спортсменів не сприяє миру та розвитку. Тому що терористам не місце у спортивному світі", - заявив Єрмак.

Генеральна Асамблея ООН 23 серпня 2013 року одноголосно ухвалила рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.

Раніше ми писали, що в Україні можуть почати застосовувати санкції проти вітчизняних спортивних федерацій та українських спортсменів за участь у турнірах разом із представниками РФ та Білорусі.

Також повідомлялося, що організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію та Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" у нейтральному статусі. Минулого року мейджор виплатив солідний штраф за бан для росіян та білорусів.

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