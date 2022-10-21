У Зеленского заявили, что прекращение боевых действий - единственный способ для России сохранить лицо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для Washington Post .

"Цинически Россия и ее западные поклонники протягивают оливковую ветвь. Пожалуйста, не обманывайтесь: агрессор не может быть миротворцем... Мы считаем, что любое соглашение должно начинаться с уважения нашего права на самоопределение, нерушимости нашего суверенитета и целостности наших границ. Без этого европейская безопасность всегда будет зависеть от капризов тех, кто живет в Кремле", - резюмирует руководитель ОП.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проведение переговоров России с Западом относительно войны невозможно без участия Украины. При этом Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Владимир Путин.

Как известно, ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с Россией. Они будут касаться Украины.

Позже пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом может обсудить возможные переговоры со странами Запада.

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