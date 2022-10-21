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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського заявили, що термінове припинення бойових дій є єдиним способом для Росії зберегти обличчя

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Термінове припинення бойових дій в Україні є єдиним способом для Росії зберегти обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для Washington Post.

"Цинічно Росія та її західні прихильники простягають оливкову гілку. Будь ласка, не обманюйте себе: агресор не може бути миротворцем... резюмує керівник ОП.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що проведення переговорів Росії з Заходом щодо війни неможливе без участі України. При цьому Київ не вестиме діалог з Москвою, поки президентом залишається Володимир Путін.

Як відомо, раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з Росією. Вони стосуватимуться України.

Пізніше прес-секретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу.

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Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України